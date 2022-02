Perché i veicoli militari russi che hanno invaso l'Ucraina hanno una Z?

Quando la Russia ha invaso l'Ucraina il mondo si fermato. Un momento storico che purtroppo ricorderemo sicuramente a lungo. Mentre l'esercito di Putin ha già conquistato la centrale di Chernobyl e le radiazioni gamma sono salite alle stelle, molti hanno avvistato alcuni veicoli militari contrassegnati con una "Z", per quale motivo?

Secondo quanto affermato da Sky News, simboli come questi vengono solitamente applicati ai veicoli che presto entreranno in combattimento. Sono stati riportati circa 10 diversi tipi di simboli: alcuni avevano solo una semplice Z, altri ancora avevano caselle o triangoli. In un video condiviso su Twitter, che potrete osservare qui sotto, sono stati mostrati interi convogli di veicoli che portavano il simbolo.

Qual è il significato degli altri simboli presenti sui veicoli? È stato ipotizzato che potrebbero servire come un metodo per evitare il fuoco amico, rendendo più facile per i soldati russi identificare i veicoli dei loro "compagni", o come semplice mezzo per comunicare la strategia di attacco che attuerà quel veicolo.

"Spesso questi simboli saranno basati sulla posizione: comunicheranno dove si sta dirigendo un'unità", ha dichiarato a Sky News il professor Michael Clarke, ex direttore del think tank della difesa RUSI. "Se avessero dovuto contrassegnare i veicoli come russi, avrebbero usato solo un simbolo. Il fatto che [i simboli] siano diversi ti dice di più: probabilmente sono segni che ti dicono quali unità si stanno dirigendo a nord-est o nord-ovest di un distretto, per esempio".

Recentemente Anonymus ha dichiarato guerra alla Russia con una "cyber war".