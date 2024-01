Perché Venere ruota al contrario? Il mistero è forse svelato

Venere è un pianeta decisamente strano. Sebbene sia grande all’incirca quanto la Terra e sia il pianeta più vicino a noi, questo mondo alieno è un autentico inferno. La sua atmosfera densa e rovente lo rende uno dei luoghi più estremi del Sistema Solare.

Ma Venere non è solo diverso dalla Terra: mentre tutti gli altri pianeti ruotano in senso antiorario sui loro assi, Venere ruota in senso orario. I motivi non sono ancora chiari, ma un gruppo di ricercatori ha recentemente elaborato un’affascinante ipotesi per spiegare questa caratteristica unica.

Secondo un nuovo studio, infatti, nei primi milioni di anni di vita del Sistema Solare anche Venere ruotava in senso antiorario. L’inversione della rotazione sarebbe quindi avvenuta in seguito, a causa dell’interazione gravitazionale tra Venere e Neith, la sua ipotetica luna ormai scomparsa.

Questa teoria prevede che Neith abbia ruotato in direzione opposta a quella di Venere per almeno 10.000 anni, provocando una forza mareale che avrebbe rallentato il pianeta fino a fargli cambiare senso di rotazione.

Secondo gli scienziati, tale scenario potrebbe essersi verificato solo all’inizio della storia del Sistema Solare, quando intorno al pianeta c’era ancora molto materiale in orbita. Ciò sarebbe compatibile anche con la scomparsa di questa luna: le frequenti collisioni, le maree e il moto orbitale potrebbero aver distrutto Neith, facendo precipitare i suoi resti sul mondo sottostante.

Lo scenario descritto in questo studio è molto affascinante ma non è l'unico che può spiegare come mai Venere ruoti in maniera così strana. Altre ipotesi chiamano in causa l’interazione gravitazionale con il Sole, gli effetti della sua spessa atmosfera o addirittura un grande impatto con un altro pianeta.