Perché a Venezia i pesci stanno morendo? Il mistero è ancora irrisolto

Nonostante sia tra le 36 città che rischiano di essere sommerse dal mare, nelle ultime ore a Venezia si registra uno strano e preoccupante fenomeno: i pesci stanno morendo senza un apparente motivo. Quale sarà la causa? Attualmente nessuno sembra avere una spiegazione precisa.

L'insolita scena è stata riportata dal presidente dell'associazione dei commercianti di piazza San Marco, Claudio Vernier. A quanto pare si è trovato davanti a molti pesci morti lungo il canale e come se non bastasse, a 30-49 centimetri di profondità alcuni di questi agonizzanti. Da qui nasce l'allarme alle forze dell'ordine sull'accertamento di eventuali questioni ambientali.

Secondo Alvise Papa, responsabile del Centro maree del Comune di Venezia, è alquanto difficile ipotizzare un legame fra la poca acqua in città dovuta alla continua siccità e il fenomeno della moria dei pesci, che ha affermato inoltre: "In quella zona il Canal Grande ha una profondità di 5-6 metri, mentre quello della Giudecca è sui dodici, pare improbabile che vadano a morire proprio in quel canale, dove tra l’altro c’è molta corrente. Inoltre questa notte non c’è stata una minima importante, con valori positivi, quindi escluderei il fenomeno bassa marea".

Anche Luca Mizzan, biologo del museo di Storia Naturale ha precisato quanto sia azzardato offrire una spiegazione precisa, dal momento che le ipotesi sono realmente tante. Ha inoltre sottolineato come sia necessario individuare quali specie sono interessate nello specifico, poiché se ne trovano 5-6 diverse tipologie, una delle quali è soprannominata "magna giasso" perché vive sotto il ghiaccio a basse temperature, mentre altre al contrario soffrono di più l'ambiente della laguna stessa.

Si tratta tuttavia, di un caso non del tutto isolato: centinaia di pesci morti sono stati rinvenuti nel fiume Lemene e in aree attigue del Portogruarese e anche in questi casi non ci sarebbero spiegazioni legate a fenomeni di inquinamento ambientale, a differenza delle tonnellate di pesci morti in un fiume in Polonia pochi mesi fa. Non ci resta che attendere nuove notizie e spiegazioni sullo strano fenomeno che oramai da diverse ore sta facendo parlare di sé a Venezia e non solo.