Perché si stanno verificando tutti questi incendi nel Mediterraneo? Decedute 40 persone

Ad oggi, 26 luglio 2023, sono più di 40 le persone che hanno perso la vita a causa degli incidenti che si stanno palesando nel Mediterraneo. Le vittime si concentrano in Algeria, Italia e Grecia.

In Grecia la situazione è davvero drammatica: gli incendi minacciano villaggi e località turistiche. È previsto un ulteriore aumento di temperatura; le quali, attualmente, oscillano tra 38°C e 44°C. Due piloti hanno perso la vita quando il loro aereo antincendio è precipitato sulla grande isola di Eubea, mentre Rodi ha predisposto l’evacuazione di oltre 20.000 persone. Il turismo è fortemente penalizzato dagli eventi e ciò è davvero un problema, dato che questo è un settore essenziale per l’economia greca.

In Algeria, invece, pare sia tutto sotto controllo, secondo quanto raccontato dalle autorità. L’80% degli incendi è stato domato, grazie all’aiuto di circa 8.000 persone, centinaia di camion dei vigili del fuoco e alcuni aeromobili. Inoltre, anche la Turchia è stata colpita dal caldo atroce; infatti, il villaggio costiero di Melloula si è visto costretto a far evacuare 300 persone dal centro.

In Italia si fa fatica a prevedere e combattere gli eventi climatici: a nord, ci sono tempeste mortali e trombe d’aria, mentre in Sicilia e in Calabria aumentano gli incendi. Tra le vittime del caldo, va menzionata una coppia di settantenni che viveva nei pressi di Palermo, mentre Catania sta riscontrando continui problemi di approvvigionamento di acqua ed elettricità.

La situazione è davvero delicata e nessuno fa fatica riconoscere il fattore principale che ha contribuito all’intensità di questi eventi estremi: la crisi climatica globale.