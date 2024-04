Perché si verificano le eclissi? Merito di un'incredibile 'coincidenza cosmica'

Le eclissi sono uno dei fenomeni cosmici più affascinanti a cui possiamo assistere in prima persona. In particolare, le eclissi solari totali sono le più rare e avvengono solo quando la Luna e il Sole sono perfettamente allineati dallo stesso lato dalla Terra, ma il motivo esatto per cui accadono è dovuto ad un’incredibile coincidenza.

Normalmente, in un anno ci sono solo due momenti in cui la Luna ha l’opportunità di oscurare il Sole. In questi periodi, chiamati "stagioni delle eclissi", il nostro satellite naturale si trova sullo stesso piano della Terra e del Sole (piano eclittico), mentre di solito, invece, la sua orbita è inclinata di 5 gradi.

Tuttavia, la maggior parte delle volte ciò risulta in eclissi parziali; durante un eclissi totale, la Luna copre completamente la nostra stella, lasciando trasparire solo la luce della corona solare e portandoci a vedere dei "filamenti rosa" intorno alla Luna.

Tutto questo è dovuto ad una coincidenza cosmica alquanto stupefacente: il diametro del Sole è infatti circa 400 volte più grande della Luna, e si trova inoltre ad una distanza 400 volte più lontana rispetto alla Luna. Se una di queste due misure fosse diversa, le eclissi potrebbero avvenire in modi diversi da come le conosciamo o persino non esistere del tutto.

Senza contare che ci troviamo nel periodo perfetto per osservarle, dato che come sappiamo la Luna si sta lentamente allontanando dal nostro pianeta (recentemente si è scoperto che si sta anche rimpicciolendo) e tra milioni di anni l’allineamento tra i corpi celesti potrebbe cambiare radicalmente.

