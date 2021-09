Perché i vichinghi rivestivano i loro scudi con la pelle? C'è un motivo 'tecnico'

I vichinghi. Feroci guerrieri del Nord Europa famosi per le loro scorribande e la loro propensione alla violenza. Uno degli strumenti preferiti utilizzati dal guerriero norreno, oltre alla spada, era lo scudo, rivestito di pelle.

Gli esperti pensavano che questo rivestimento fosse utilizzato solo a fini estetici, ma una nuova ricerca sembra aver affermato il contrario. Secondo quanto sostenuto, infatti, il rivestimento aumentava la resistenza e migliorava l'integrità strutturale dello scudo.

Lo strumento di difesa per eccellenza dei vichinghi era costruito con assi di legno sottili disposte circolarmente. Al centro è presente una cupola in ferro utilizzata per salvaguardare la mano del guerriero; questa parte è chiamata "boss" ed è l'unica che molte volte sopravvive al tempo e che viene studiata maggiormente dagli esperti.

La pelle veniva utilizzata per rendere ancora più resistente lo scudo man mano che si induriva e si restringeva. Gli esperti hanno condotto una microanalisi su campioni di quattro scudi datati dal 350 a.C. al 1000 d.C., provenienti tutti da reperti archeologici in Scandinavia. Tre di questi scudi sono stati protetti con pelle di bovino, mentre il più recente con pelle di pecora.

Nel bordo dello strumento veniva utilizzata più pelle perché si ritiene che fosse utilizzata per deviare gli attacchi taglienti delle armi a lama, mentre la parte anteriore in pelle di pecora manteneva basso il peso dello scudo. Tuttavia, poiché i campioni analizzati dallo studio sono ridotti, gli esperti non possono affermare con certezza quanto detto. Studi futuri potranno fornire affermazioni conclusive sulla questione.

A proposito: lo sapevate che i vichinghi, in realtà, non erano tutti biondi?