Perché i video di bottiglie che si frantumano ci piace così tanto?

Negli ultimi tempi navigando su TikTok è probabile che abbiate incrociato almeno una volta uno di quei video virali in cui una bottiglia viene distrutta in modi sempre più creativi e spettacolari. Vi siete chiesti perché questi contenuti siano così irresistibili? La risposta potrebbe risiedere nel suono e nella sua interazione con il cervello.

La nostra materia grigia sembra avere una vera e propria predilezione per certi tipi di suoni, come quelli prodotti dall'infrangersi del vetro o dallo schiacciamento di una lattina. Alcuni addirittura provano una sensazione di piacere e rilassamento, conosciuta come ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), una sorta di formicolio piacevole che parte dal cuoio capelluto e si irradia lungo la colonna vertebrale.

Studi scientifici hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale per esplorare l'attività cerebrale sottostante a questa risposta, scoprendo che le aree del cervello associate alla ricompensa e all'eccitazione emotiva si attivano quando si prova l'ASMR. Tuttavia, non tutti reagiscono allo stesso modo: per alcune persone, il suono di una bottiglia che si rompe può essere insopportabile, al punto da causare fastidio fisico.

Questo fenomeno è noto come iperacusia e può sfociare in una forma di rabbia acuta chiamata misofonia. Gli scienziati hanno scoperto che in queste persone, un sistema particolare del cervello, noto come sistema a specchio, si attiva in modo eccessivo, generando una sensazione di invasione e di perdita di controllo.

La prossima volta che incontrerete un video simile, quindi, saprete perché lo avete guardato fino alla fine... o perché lo avete skippato subito.