Ecco perché il primo video di cucciolo di squalo bianco ha esaltato gli scienziati

Per la prima volta, è stato catturato in video uno squalo bianco neonato, una scoperta che ha suscitato grande eccitazione tra gli scienziati. Il cucciolo è stato avvistato al largo della costa di Santa Barbara, in California, nel luglio dell'anno scorso.

Il filmato, realizzato dal cineasta Carlos Gauna, mostra lo squalo con i suoi occhi neri sporgenti sopra la superficie dell'oceano e il suo corpo bianco latteo sott'acqua, che potrebbe essere scambiato per un dugongo o un lamantino. Tuttavia, il suo muso sporgente, il corpo snello e la pinna caudale angolare non lasciano dubbi sulla sua identità.

Gli squali bianchi (Carcharodon carcharias), sono tipicamente grigi sopra con un ventre più chiaro e bianco. Non siamo sicuri che sia uno squalo bianco neonato, sebbene Gauna e il coautore Phillip Sternes, biologo degli squali presso l'Università della California a Riverside, abbiano pubblicato le loro scoperte in una rivista sottoposta a revisione paritaria, descrivendo come il cucciolo potesse avere solo pochi giorni o addirittura ore di vita, data la sua apparenza.

La scoperta aggiunge ai precedenti rapporti del 2020 sul più piccolo squalo bianco conosciuto, lungo solo un metro e ritenuto un neonato, catturato al largo della costa del Pacifico vicino al confine tra Stati Uniti e Messico. Questa potrebbe essere la prima prova che abbiamo di un cucciolo della specie in natura, rendendo questa una località di nascita definitiva.

Ci sono altre possibili spiegazioni da considerare. Lo squalo potrebbe avere un disturbo cutaneo sconosciuto che porta alla perdita della pelle, o essere ricoperto da una crescita microbica biancastra. Potrebbe anche essere un raro caso di albinismo. Tuttavia, il tempismo di emersione poco dopo la sua presunta madre, insieme alla colorazione maculata sulle sue pinne pettorali, sembra convincere gli esperti.

Se lo stesso individuo sarà avvistato di nuovo, potrebbero essere effettuati confronti per vedere come cambierà la sua pelle nel tempo e quanto crescerà. Dalle loro riprese, Sternes e Gauna stimano che il cucciolo misurasse circa 1,5 metri di lunghezza, che rientra nell'intervallo degli squali bianchi giovani (ci vorrà molto tempo prima che raggiunga queste dimensioni).