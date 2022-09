Perché in questo video le formiche fanno strani cerchi di petali intorno ad api morte?

Così come potrete vedere dal post pubblicato su Twitter in calce alla notizia, un filmato che mostrava disposizioni circolari di petali di fiori posizionati dalle formiche intorno a diverse api morte è recentemente diventato virale. Perché questi insetti hanno fatto una cosa del genere? I motivi sono molteplici.

Per capire il loro comportamento, è importante sapere che le formiche vivono in colonie - dei veri e propri cervelli - e usano una varietà di feromoni per comunicare. Possono rilasciare segnali per diversi motivi, come quello di segnalare un possibile sentiero, per avvisare altre formiche del pericolo, per fare questa pratica schifosa e cercare di farsi nuovi amici o anche solo per avvisare che sono morte e che gli altri membri dovrebbero fare attenzione.

Molto probabilmente, quindi, le formiche sono creature sensibili alla segnalazione chimica di altri animali. Ed è qui che arriviamo alla spiegazione di questa storia: gli insetti potrebbero aver circondato i resti delle due api per "mascherare" l'odore della carcassa - un pasto molto prelibato per la colonia - ad altre creature in cerca di cibo.

Non si tratta di un funerale per commemorare i compagni caduti, ma piuttosto un metodo per preservare il cibo ed evitare "furti" spiacevoli. In alternativa, le formiche potrebbero aver coperto i corpi senza vita delle api per mascherare il loro odore ed evitare che il corpo in decomposizione attiri attenzioni indesiderate, sia da parte di altre api vive e di animali spazzini.