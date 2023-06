Perché i virus hanno 'paura' dell'aria? Ecco cosa rivela un nuovo studio

Un nuovo studio, pubblicato recentemente sulle pagine del "Journal of the Royal Society Interface", rivela come "una boccata" d'aria pulita mitighi (o addirittura uccida) i virus in modo significativo e perché, quindi, l'abitudine di aprire una finestra potrebbe essere più importante di quanto si pensasse inizialmente.

L'interessante ricerca, condotta dal dottor Allen Haddrell, Senior Research Associate presso la Bristol's School of Chemistry, potrebbe incentivare e dare forma alle future strategie di contrasto per i nuovi virus.

Ha infatti spiegato l'autore: "Le particelle di aerosol, espirate o inalate quando gli individui infetti parlano, tossiscono o semplicemente respirano, possono trasmettere virus, ma come e perché questi poi perdono l'infettività una volta che circolano intorno a queste particelle sospese nell'aria è stato da sempre un argomento di dibattito".

Per condurre dunque la ricerca, il team ha utilizzato un particolare tipo di bioaerosol di nuova generazione da loro sviluppato, chiamato CELEBS (Controlled Electrodynamic Levitation and Extraction of Bioaerosols on a Substrate), che ha permesso di studiare la sopravvivenza di diverse varianti di SARS-CoV-2 in laboratorio.

Hanno quindi esaminato i meccanismi di alterazione dell'infettività del virus (per un periodo di 40 minuti) conseguenti ai fattori ambientali, come la temperatura e l'umidità, la composizione delle particelle e la presenza di vapori acidi come l'acido nitrico.

Attraverso lo studio e la manipolazione di questi parametri, il team ha confermato che l'aerostabilità del virus è controllata dal pH alcalino delle goccioline di aerosol che lo contengono. Sottolineando, inoltre, come ciascuna delle varianti virali abbia però stabilità diverse, correlata alla loro sensibilità alle condizioni di pH alcalino.

"I nostri risultati indicano che l'alto pH dell'aerosol espirato determina la perdita di infettività virale. Quindi, qualsiasi gas che influisce sul pH dell'aerosol può svolgere un ruolo nel tempo in cui il virus rimane infettivo nell'aria. Ad esempio, la candeggina emana vapore acido che può aumentare la stabilità del virus nella fase aerosol. Al contrario, l'ammoniaca che dà vapore alcalino può avere l'effetto opposto", ha spiegato il dott. Haddrell.

I risultati di questo importante studio forniscono dunque preziose informazioni sul "perché" e sul "come" i virus perdano la loro infettività esposti all'aria, ponendo le basi per la messa a punto di nuove strategie per limitare eventuali rischi associati alla loro diffusione.

Rimanendo in tema, sapete che recentemente sono stati scoperti oltre 5000 virus a RNA negli oceani? Un evento che ha destato molto interesse nella comunità scientifica. Un po' come la notizia del "risveglio" di un virus di 48.500 anni fa dal permafrost siberiano.