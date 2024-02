Ecco perché questi volontari si sono fatti mordere 200 volte da dalle zanzare

In un laboratorio dell'Università di Washington, un gruppo di coraggiosi volontari ha offerto il proprio braccio a una scatola contenente oltre 200 zanzare, non per una tortura medievale, ma per una causa nobilissima: la lotta contro la malaria.

Queste zanzare, tuttavia, non sono ordinarie portatrici di malattie, ma minuscole siringhe volanti progettate per inoculare un vaccino contro la malaria in modo del tutto insolito. Infatti, gli insetti sono stati infettati con una versione geneticamente indebolita del parassita Plasmodium, responsabile della malaria, incapace di causarla ma sufficientemente potente da stimolare una risposta immunitaria nel corpo umano.

L'idea dietro questo approccio sperimentale è semplice quanto audace: esporre l'organismo a parassiti Plasmodium modificati per indurre la produzione di anticorpi vitali, preparando così il sistema immunitario a combattere efficacemente il parassita qualora si presenti nuovamente. Questo studio pionieristico mira a testare se l'esposizione a parassiti Plasmodium indeboliti possa effettivamente portare a una robusta risposta immunitaria, aprendo la strada a un vaccino singolo e più convenzionale contro questa malattia che ogni anno miete centinaia di migliaia di vittime.

Sebbene l'idea di farsi pungere volontariamente da centinaia di zanzare possa sembrare un incubo, i risultati preliminari suggeriscono che il sacrificio di questi volontari possa essere un passo cruciale verso l'eliminazione di una delle malattie più letali al mondo. La ricerca è stata pubblicata su Science Translational Medicine.