Perchè Whatsapp sta inviando un messaggio agli utenti italiani? Ecco di cosa si tratta

Da qualche ora molti utenti italiani stano ricevendo su Whatsapp un nuovo messaggio informativo che viene mostrato dall'applicazione di messaggistica istantanea appena aperta. Protagonista è ancora una volta l'informativa sulla privacy di Whatsapp che negli scorsi mesi è stata protagonista di nostri approfondimenti.

Il messaggio è stato mostrato a seguito della lettera ricevuta dalla Commissione Europea da Meta in cui il commissario Didier Reynerds ha esortato i gestori di Whatsapp maggiore trasparenza agli utenti sul trattamento dei dati personali, ed in particolare su come vengono condivisi con i partner.

Whatsapp, onde evitare possibili sanzioni, ha deciso di correre ai ripari e molti di quelli che oggi hanno aperto l'app si sono ritrovati di fronte il messaggio "nella nostra Informativa sulla privacy, ti forniamo maggiori informazioni su come utilizziamo i tuoi dati. Scopri di più" nella parte superiore. Cliccando sul pulsante "Scopri di più", si viene reindirizzati ad una nuova pagina di supporto sul sito di Whatsapp in cui la compagnia americana sottolinea ancora una volta che "come sempre, non possiamo leggere né ascoltare le tue conversazioni personali perché sono protette dalla crittografia end-to-end e lo saranno sempre".

Nella giornata di ieri, intanto Whatsapp si è aggiornato su iOS con un'importante novità per i messaggi vocali.