Perché su WhatsApp non esce l'ultimo accesso di qualcuno? L'opzione che non avete visto

Ci sono buone probabilità che vi sia capitato: entrate in una delle classiche chat WhatsApp relative a una persona che conoscete e tutto d'un tratto vi accorgete che non potete più vedere il suo ultimo accesso. La situazione vi sembra però un po' "strana", in quanto riuscite ancora a vedere quel dettaglio per gli altri contatti.

Cos'è accaduto? Ebbene, in realtà si tratta di una situazione particolarmente comune, dato che banalmente ognuno può decidere se rendere visibile l'ultimo accesso o meno. In parole povere, l'altra persona potrebbe aver semplicemente scelto di evitare "scocciature" in questo modo, magari perché solita utilizzare quel numero per molte attività (ed è risaputo che le spunte blu e l'ultimo accesso possano potenzialmente "mettere fretta").

Nel caso sia stata l'altra persona a effettuare questa decisione, ovviamente non potrete fare nulla, in quanto si tratta di giuste questioni di privacy e ognuno decide per sé. Tuttavia, nel caso in cui siate stati voi a disattivare l'ultimo accesso, sappiate che questo comporta anche l'impossibilità di vedere gli ultimi accessi altrui (e dunque è per questo che non vedete più quel dettaglio per le varie chat).

Ricordiamo a tal proposito che l'opzione relativa al vostro ultimo accesso si può trovare premendo sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra, selezionando la voce "Impostazioni" e recandosi nella scheda "Privacy". Qui potrete scegliere, nel contesto della voce "Ultimo accesso e online", chi può vedere l'ultimo accesso, se "Tutti", "I miei contatti", "I miei contatti eccetto" o "Nessuno". Insomma, se avete quest'ultima opzione attiva, non potete vedere gli ultimi accessi delle altre persone.

Per il resto, se cercate maggiori dettagli su questa possibilità, potreste voler dare un'occhiata a quanto abbiamo spiegato su queste pagine nel contesto dell'approfondimento relativo al nascondere l'ultimo accesso su WhatsApp. Tra l'altro, potrebbe anche interessarvi consultare la possibilità di nascondere l'ultimo accesso WhatsApp solo ad alcune persone.

Al netto di questo, le linee guida ufficiali di WhatsApp possono fugare ulteriori dubbi, in quanto ci sono anche altri contesti in cui l'ultimo accesso potrebbe non risultare visibile (ad esempio, in seguito a un blocco o relativamente al fatto che si tratta di un nuovo contatto).