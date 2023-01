Perché la Wiki di Cleopatra è la più popolare del 2022? Il motivo è sorprendente

In un nuovo articolo sul sito web The Conversation, uno scienziato sociale computazionale ha parlato del suo lavoro di raccolta dati da Wikipedia ogni fine anno per capire quali argomenti abbiano catturato maggiormente l'attenzione. Così come avrete letto dal nostro titolo, nel 2022 la pagina più letta era quella di Cleopatra, ma perché?

Le pagine su Wikipedia vengono lette in base agli eventi che si verificano durante l'anno. Personaggi come Elon Musk, eventi come la Guerra tra la Russia e l'Ucraina e perfino il processo tra Johnny Depp e Amber Heard ricevono un numero maggiore di visualizzazioni. Al secondo posto, pensate, si trova Jeffrey Dahmer, il famigerato serial killer americano morto nel 1994, con più di 54 milioni di visualizzazioni.

Un nome inaspettato è stato quello di Cleopatra, che nel 2022 non ha ricevuto alcun aggiornamento (a proposito, ecco il suo vero aspetto). L'enorme interesse per l'articolo della regina d'Egitto rimane un mistero, sebbene ci siano state alcune notizie su un remake del film classico e uno spot del Super Bowl. Ci sono così tanti fan di Cleopatra al mondo? Probabile, visto che si tratta di un nome importante e rimasto nell'immaginario collettivo, ma il motivo di tale popolarità potrebbe essere un altro.

Il "colpevole" potrebbe essere l'app di Google Assistant, che utilizza il riconoscimento vocale per consentire agli utenti di interagire con i propri telefoni attraverso la voce, ed è integrata in almeno 1 miliardo di dispositivi e ha più di 500 milioni di utenti mensili. Uno dei suggerimenti forniti dall'app per dimostrare le sue capacità è "Prova a dire: mostra Cleopatra su Wikipedia."

Su 500 milioni di utenti mensili, è facile credere che più di 50 milioni di persone in un anno abbiano seguito il suggerimento di Google (soprattutto visto che la pagina di Wikipedia della regina ha fatto circa 2,5 milioni di letture nel 2020). Questo fenomeno mostra come un piccolo cambiamento o una decisione progettuale possa avere effetti su larga scala attraverso la tecnologia.

Incredibile, vero? Nel frattempo, ecco per voi cinque affascinati curiosità su una delle donne più potenti dell'Antico Egitto.