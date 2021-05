Perché Windows 10 continua a riavviarsi? Troviamo il colpevole

Microsoft ha svolto un ottimo lavoro con il suo Windows 10, sistema operativo definitivo e versatile, adatto a tantissimi campi d'impiego ma purtroppo non esente da problematiche comuni, come del resto qualsiasi altro OS. Dopo aver scoperto come si effettua un backup del sistema, cerchiamo di capire perché il PC potrebbe riavviarsi da solo.

Il principale motivo per cui il nostro sistema potrebbe essersi riavviato spontaneamente è da ricercare senza dubbio negli aggiornamenti automatici e nella pianificazione del riavvio. Se proprio in quel momento ci eravamo alzati dalla poltrona e al nostro ritorno il PC si trovava nella finestra di accesso, possiamo tranquillamente verificare che si sia trattato di un aggiornamento fisiologico recandoci nelle Impostazioni di sistema, nella sezione Aggiornamenti e sicurezza e selezionando la voce Visualizza cronologia degli aggiornamenti all'interno della tab Windows Update. Se riscontriamo la presenza di un'installazione molto recente allora possiamo decisamente dormire sonni tranquilli.

Una delle cause principali dei riavvi spontanei potrebbe essere la presenza e l'esecuzione di software di terze parti inadatti al nostro sistema oppure che presentano bug noti. Per scovare il colpevole in questo caso dovremo dotarci di tutta la pazienza del caso e passare in rassegna il software eseguito prima del riavvio, in modo tale da ridurre il cerchio. Se in questo modo si riesce a individuare il colpevole, una disinstallazione e reinstallazione del software dovrebbe essere in grado di risolvere il problema. Nel caso in cui tutti i tentativi si fossero rivelati inutili e il computer risultasse inutilizzabile, consigliamo sempre di effettuare un backup dei propri dati ed eseguire il ripristino del sistema operativo. Di recente la stessa Microsoft è stata bersaglio di critiche per via di alcuni software proprietari che causavano il riavvio automatico del PC.

Per avviare il ripristino del sistema, che provvederà a riportare il PC alla sua configurazione iniziale, entrare nella sezione Aggiornamento e sicurezza delle Impostazioni di Windows 10 e selezionare la voce Ripristino nel menu laterale. Avviata la procedura potremo inoltre scegliere se mantenere o eliminare i nostri dati personali.

Se sospettate che i crash del vostro sistema siano da imputare a un comportamento anomalo delle periferiche, suggeriamo di dare un'occhiata all'approfondimento dedicato al monitoraggio delle temperature e delle risorse di sistema.