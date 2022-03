Perché YouTube non fa vedere i commenti? Ecco in quali casi succede

Può succedere, navigando tra i video di YouTube, di voler lasciare un commento sotto un contenuto particolarmente interessante o controverso, oppure di scoprire cosa ne pensano gli altri utenti di ciò che abbiamo guardato. A volte, tutto questo non è possibile. Perché?

Ci sono due motivi principali per cui può capitare di non essere in grado di lasciare o leggere commenti sotto a un video di YouTube. Il primo riguarda la protezione privacy dei bambini. Per adeguarsi alle nuove normative in materia di protezione dei minori, infatti, tutti i contenuti destinati ai bambini presentano la sezione commenti disattivata di default, senza possibilità di riaprirla neanche da parte dell'autore.

Ricordiamo che per un periodo YouTube ha nascosto i commenti su Android come parte delle prime fasi di test pubblico della nuova sezione, mentre il secondo motivo è da ricercarsi nella discrezionalità dell'autore del video. Infatti, chi carica un video ha la possibilità di limitare questa sezione disattivando i commenti. Può succedere per i motivi più disparati. Tra tutti, quando si toccano argomenti particolarmente controversi e si prevede che la discussione possa degenerare.

Ricordiamo che non sono stati chiusi solo i commenti sotto ai video destinati ai piccoli. Infatti, di recente YouTube ha nascosto anche i Non Mi Piace, una mossa che ha fatto storcere il naso a molti utenti abituati a orientarsi nella piattaforma proprio grazie all'indicatore di gradimento negativo.