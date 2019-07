Perché Youtube suggerisce contenuti con bambine a chi cerca video erotici ?

Si parla nuovamente della (in)capacità di Youtube di tutelare i minori da eventuali abusi. Questa volta alcuni ricercatori hanno scoperto una inquietante tendenza nei video raccomandati da Youtube: gli algoritmi della piattaforma finiscono per suggerire video con bambine di 5 o 6 anni a chi cerca video di carattere sessuale.

Dietro alla scoperta ci sono tre ricercatori del Berkman Klein Center di Harvard. I ricercatori hanno costruito una sorta di mappa del loop di raccomandazioni in cui si finisce guardando video su Youtube: hanno impostato una macchina per farle guardare, ininterrottamente, video sulla piattaforma, seguendo l'ordine suggerito dagli algoritmi del sito.

Secondo i ricercatori, il loop porterebbe gli utenti a caccia di video con contenuto sessuale in una spirale sempre più allarmante, dapprima suggerendo di guardare video con ragazze molto giovani, e poi mostrando video con bambine di appena cinque o sei anni, molto spesso riprese in costume da bagno o mentre fanno ginnastica.

Youtube avrebbe già provveduto ad eliminare molti dei video contestati, ma per molti non sarebbe sufficiente. Il meccanismo alla base del problema è sempre là: Youtube può comunque continuare a suggerire video con bambini a chi proviene da contenuti di ben altro tenore.

Il New York Times ha recentemente pubblicato un long form dove viene raccontata la facilità disarmante con cui i pedofili riescono ad ottenere quello che cercano su Youtube. Si parla di questa scoperta, ma anche delle esperienze dirette di alcuni genitori che hanno l'unica colpa di aver caricato un video delle loro figlie sulla piattaforma. Lo trovate nel link in fonte.

Non è un problema nuovo per la piattaforma, che in passato era dovuta correre ai ripari chiudendo di default la sezione commenti sotto ai video che ritraggono i minori di 14 anni. Anche in quel caso gli algoritmi di Youtube non hanno funzionato a dovere, e nei video consigliati c'erano finite anche delle compilation con ragazzine molto giovani, tutte bombardate di commenti semplicemente raccapriccianti.