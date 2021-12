Perché Yutu 2 impiegherà così tanto per raggiungere il 'cubo misterioso' sulla Luna?

Il rover cinese Yutu 2 ha fatto una curiosa scoperta sul lato nascosto della Luna. Il veicolo spaziale ha individuato un "oggetto a forma di cubo" che gli esperti hanno chiamato "capanna misteriosa", e si tratta di un grande masso scavato da un evento di impatto. Una domanda sorge a questo punto: perché Yutu 2 ci metterà così tanto per arrivare?

Nonostante l'oggetto si trovi a circa 80 metri, il rover lo raggiungerà entro alcuni mesi. Il team, infatti, dovrà attuare un'attenta pianificazione per arrivare in questa zona. Nonostante abbia una velocità massima di 200 metri all'ora, Yutu 2 ha finora coperto solo 900 metri circa da quando è atterrato nel lato nascosto della Luna nel 2019.

I motivi principali di questa lentezza? Il rover non può funzionare durante la notte lunare di 14,5 giorni terrestri, né per circa 24 ore dopo l'alba e prima del tramonto. Il veicolo spaziale rimane anche fermo durante il mezzogiorno lunare, poiché le temperature in quel determinato momento possono raggiungere i 127 gradi Celsius.

La pianificazione al "millesimo" lascia meno tempo per la guida effettiva... ma non è solo questo il motivo. Yutu 2 deve evitare numerosi crateri che potrebbero intrappolare il veicolo; il rover trasporta carichi scientifici molto importanti, tra cui telecamere panoramiche, uno spettrometro, un radar a penetrazione del suolo e molto altro.

Il veicolo spaziale si ferma molto spesso per raccogliere nuovi dati e per muoversi ha bisogno di un satellite relè per le comunicazioni. Insomma, ci vorrà ancora un po' per raggiungere il "cubo" misterioso e non dobbiamo far altro che attendere. Intanto, questa non è sicuramente la prima volta che il rover fa una strana scoperta sulla Luna.