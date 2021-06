Perché alle zanzare piace ronzare intorno alle nostre orecchie?

Sta finalmente per arrivare l'estate. Questo vuol dire solo una cosa mare, sole, divertimento e... zanzare. Durante le afosi notti estive, infatti, non sarà sicuramente raro non poter dormire a causa di una zanzara che deciderà di disturbare il nostro prezioso sonno ronzandoci intorno alle orecchie. Viene da chiedersi: perché lo fanno?

"Il ronzio nell'orecchio è per lo più solo un effetto collaterale del battito delle ali della zanzara", ha dichiarato Michael Riehle, professore di entomologia all'Università dell'Arizona. "Il suono non ha una lunga portata, quindi lo noti di più quando ti volano intorno alle orecchie". Il ronzio in questione è molto probabilmente causato da una zanzara femmina.

Le zanzare femmine, infatti, possono individuare l'anidride carbonica per accorgersi della loro prossima vittima. "L'anidride carbonica stimola la zanzara femmina a iniziare a cercare l'ospite, volando avanti e indietro per seguire quel gradiente di concentrazione fino alla fonte", continua Riehle. C'è quindi un motivo per cui queste creature ronzano intorno alla nostra testa: perché è lì che espelliamo più anidride carbonica.

La pelle "emette questo cocktail unico di profumi che sarà più attraente per alcune zanzare che per altre", afferma l'esperto. Il rumore è causato dalle ali dell'insetto, che vengono sbattute 500 volte al secondo, a una frequenza compresa tra 450 e 500 hertz. Insomma... nulla di personale con voi, ma non vi faranno dormire lo stesso.

