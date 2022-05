Perché le zanzare pungono gli uomini ma non gli altri animali? Ecco la risposta

Le zanzare Aedes aegypti si sono evolute per pungere gli esseri umani basandosi esclusivamente su molecole di odore diverse da quelle emesse da altre creature nell'ambiente circostante, ha rivelato un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature.

Queste zanzare, che agiscono come vettori di malattie come Zika, dengue e febbre gialla, preferiscono fortemente l'odore umano rispetto a quello degli animali. Il nuovo studio, che ha coinvolto scienziati, tra cui quelli dell'Università di Princeton negli Stati Uniti, ha ora applicato un nuovo approccio mediante l'imaging del cervello delle zanzare ad una risoluzione molto alta per osservare come i fastidiosi insetti identificano le loro prossime vittime.

Per questo, gli scienziati hanno modificato geneticamente le zanzare per far illuminare i loro cervelli quando sono attive e captano il nostro “profumo”. I ricercatori hanno cercato di capire l'esatta miscela di componenti nell'aria che le zanzare usavano per riconoscere l'odore umano.

"Ci siamo proposti di cercare di capire in che modo queste zanzare distinguono l'odore umano da quello animale, sia in termini di cosa attrae dell'odore umano sia quale parte del loro cervello consente loro di segnalare quei segnali", Carolyn "Lindy” McBride, assistente professore di ecologia, biologia evolutiva e neuroscienze, ha affermato in una nota.

“Ci siamo tuffati nel cervello della zanzara e abbiamo chiesto: 'Cosa avverti dell'odore? Cosa ti illumina il cervello? Cosa sta attivando i tuoi neuroni? E in che modo il tuo cervello si attiva quando senti l'odore umano rispetto a quello animale?'", ha detto il dottor McBride.

Sebbene l'odore umano sia composto da dozzine di composti diversi, questi sono presenti anche nella maggior parte dei mammiferi in rapporti leggermente diversi. Per confrontare e testare il modo in cui le zanzare hanno rilevato gli odori di mammiferi e umani, gli scienziati hanno raccolto campioni di capelli, pelliccia e lana e hanno utilizzato l'odore di 16 esseri umani, due ratti, due porcellini d'India, due quaglie, una pecora e quattro cani.

“Per i campioni umani, abbiamo avuto un gruppo di grandi volontari. Non li abbiamo fatti fare la doccia per alcuni giorni, poi li abbiamo spogliati e ci siamo sdraiati in una borsa di teflon", ha detto la studentessa laureata Jessica Zung. I partecipanti erano nudi poiché cotone, poliestere e altre fibre di abbigliamento hanno i loro odori che distorcerebbero i dati, hanno affermato gli scienziati.

Inizialmente, i ricercatori sospettavano che il cervello delle zanzare avesse probabilmente una tecnica sofisticata per distinguere gli esseri umani dagli altri animali, ma lo studio ha scoperto che il processo era molto più semplice di quanto si pensasse.

“La semplicità ci ha sorpreso. Nonostante la complessità dell'odore umano e il fatto che non contenga alcun tipo di composto specifico per l'uomo, le zanzare hanno sviluppato un meccanismo sorprendentemente semplice per riconoscerci", ha affermato il dottor McBride.

I cervelli delle zanzare hanno 60 centri nervosi chiamati glomeruli e inizialmente i ricercatori sospettavano che molti, "forse anche la maggior parte di questi", avrebbero aiutato gli insetti a trovare il loro cibo preferito. "Quando ho visto per la prima volta l'attività cerebrale, non potevo crederci: erano coinvolti solo due glomeruli", ha detto Zhilei Zhao, uno studente laureato all'Università di Princeton e coautore dello studio.

Restringendoci ai glomeruli che le zanzare usano per rilevare gli esseri umani, gli scienziati hanno poi identificato cosa stavano rilevando questi centri nervosi. Hanno scoperto che le zanzare usano questi centri cerebrali per rilevare due sostanze chimiche – decanale e undecanale – che hanno un odore leggermente aranciato e agrumato e sono arricchite di odore umano.

"Per me, è una storia evolutiva: se creassimo un test statistico per differenziare l'odore umano, sarebbe molto complesso, ma la zanzara fa qualcosa di straordinariamente semplice, e il semplice di solito funziona abbastanza bene, quando si tratta di evoluzione", il dott. McBride aggiunto.

Sapete, invece, quali sono gli odori da indossare per tenere lontane le zanzare?