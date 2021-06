Perché le zebre non sono mai state addomesticate? C'è un motivo molto particolare

Gli esseri umani ci hanno provato, ma hanno fallito miseramente. L'addomesticazione della zebra, infatti, è stata provata nel XVIII e XIX secolo. Tuttavia il gioco non valeva la candela e, dopo innumerevoli prove, alla fine l'impresa è stata annullata.

Come i cavalli e gli asini, le zebre appartengono alla famiglia degli equidi. Zebre e cavalli, però, si separarono da un antenato comune circa 4-4,7 milioni di anni fa e si adattarono al proprio ambiente particolare. Gli animali bianco e neri (o neri e bianchi?) si adattarono per l'Africa, mentre il suo cugino equino per zone come il Nord America e l'Europa.

Inizialmente utilizzati come fonte di cibo, i cavalli dimostrarono il proprio valore nel trasporto e nella guerra, portando gli umani ad investire tempo per la loro selezione e successiva addomesticazione. Le zebre, a causa del loro ambiente pieno di predatori (leoni, ghepardi, iene), si sono evolute per essere molto reattive e sussultare al minimo contatto. Per questo motivo queste creature sono molto resistenti e difficili da calmare dopo una "cattura".

Questi animali striati hanno perfino un calcio capace di uccidere un leone e un morso che può fare davvero male. Inoltre, a differenza dei cavalli che vivono in branchi, le zebre non hanno una struttura gerarchia. Nonostante gli umani riconobbero queste difficoltà, provarono lo stesso ad addomesticare la creatura.

Nel complesso a parte qualche sporadico caso, le zebre si rivelarono troppo testarde per essere addomesticate. Perfino nel 2013 un adolescente provò ad addomesticare la creatura e dopo molti mesi di pazienza riuscì in qualche modo a farcela... ma non del tutto: "alcuni giorni è come se cavalcassimo insieme da 30 anni, mentre altri giorni si comporta come se non avesse mai visto un essere umano", affermò l'addestratore.