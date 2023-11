Perché le zucche sono capaci di diventare giganti? Il motivo è questo

Le zucche giganti sono le indiscusse regine dell'orto, con esemplari che raggiungono pesi da capogiro e dimensioni che sfidano l'immaginazione. Il primato attuale è detenuto da un colosso vegetale di 1.226 kg, coltivato dall'italiano Stefano Cutrupi, ma cosa sta dietro a questi giganti dell'orticultura?

La risposta sta in una combinazione di fattori che vanno dalla selezione accurata dei semi, uno spazio di crescita adeguato e, non meno importante, abbondanti quantità d'acqua. Varietà come l'Atlantic Giant sono geneticamente predisposte a raggiungere dimensioni spettacolari, ma non è solo una questione di genetica.

Le zucche attraversano una fase di divisione cellulare insolitamente lunga rispetto ai loro parenti ortaggi, come i cetrioli, e dopo questa fase, le cellule si espandono per un periodo che può durare fino a due mesi, risultando in frutti con cellule più grandi rispetto ad altri. Un altro aspetto chiave è l'alto livello di tessuto specializzato chiamato floema, che trasporta gli zuccheri necessari per la crescita in punti specifici della pianta.

Tuttavia, anche i coltivatori più esperti si trovano di fronte a una sfida: mantenere la base piatta quando la zucca diventa troppo pesante per mantenere la propria forma. Questa è una frontiera che ancora attende di essere superata, un limite biologico che stimola la curiosità e l'ingegno di chi si dedica alla coltivazione di questi incredibili esemplari di zucche.

