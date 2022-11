Ma perché far cadere il sale porterebbe sfortuna? Te lo spieghiamo!

Oggi facciamo un salto nel passato, alla ricerca del motivo e della vicenda che hanno conferito all’accidentale gesto, di far cadere il sale, l’identità di portatore di sventure. Il tutto risalirebbe all’Ultima Cena.

L’omonimo dipinto di Leonardo Da Vinci, oltre ad essere una fonte infinita di speculazioni dal 2003 (anno di uscita del romanzo “Il Codice Da Vinci” di Dan Brown), ritrae Giuda Iscariota seduto alla destra di Gesù, mentre ha davanti una saliera rovesciata. Secondo Morton Salt, il quadro è una fotografia delle antiche superstizioni dell’essere umano. Il sale versato denota l’imminente tradimento di Gesù, da parte di Giuda.

Diverse religioni, tra cui il buddismo e il cristianesimo, utilizzavano il sale nelle loro pratiche spirituali per tenere a bada i demoni e gli spiriti maligni, come chimere e gargoyle.

Altre teorie, più razionali, giustificano il motivo per cui questa pratica è avvertita come negativa: centinaia di anni fa, seconda la dottoressa Janelle Kim, il sale era una risorsa estremamente preziosa. Non a caso, molte persone acquistavano l’ingrediente dai mercati neri o da altri fornitori non specializzati nella formale vendita di alimenti. Lo spreco di un singolo granello non era una cosa tollerabile; abbiamo quindi, secondo questa teoria, ereditato l’allarmismo dei nostri antenati che assistevano allo spargimento ingiustificato di un bene importantissimo e difficilmente reperibile.

Nel mondo della superstizione sono ricorrenti anche dei segni che combatterebbero la malasorte, come il “toccaferro”, e anche la caduta della saliera ha un rimedio: lanciare un pizzico di sale sopra la spalla sinistra… Ma perché questo dovrebbe spezzare la maledizione?

Come spiegato prima, il sale allontanava le entità malvage: un tempo si riteneva che il diavolo indugiasse proprio dietro la spalla sinistra del maldestro di turno. Quel pizzico di cloruro di sodio sarebbe finito direttamente negli occhi di Lucifero, allontanando la sfortuna.