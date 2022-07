Ecco perché far scoppiare una bomba atomica nello spazio non è una buona idea

Far detonare una bomba atomica non è mai una buona idea, anche se dal 1945 al 1996 ne sono state fatte scoppiare più di 2.000. Uno dei posti meno consigliati per far esplodere un ordigno del genere è lo spazio... e oggi vogliamo dirvi il perché!

Innanzitutto dimenticatevi il classico fungo atomico: nello spazio non c'è ossigeno e una bomba atomica non creerebbe un fungo atomico, ma un'esplosione sferica. Ci sarebbe lo stesso un intenso rilascio di calore e di radiazioni, ma l'effettiva onda d'urto non avrebbe le stesse caratteristiche di quella sulla Terra.

Più interessanti sono gli effetti abbaglianti che si verificherebbero sul nostro pianeta. Una bomba atomica che esplode nello spazio potrebbe creare uno spettacolo di luci come quello dell'Aurora Boreale. In un modo molto simile quando si verificano questi giochi di luce cosmici, un'esplosione nucleare produrrebbe molte particelle cariche, che avrebbero un effetto visibile sull'atmosfera terrestre.

Queste "luminarie atomiche" potrebbero essere viste in tutto il mondo e durare anche un paio di giorni. Arrivati a questo punto vi starete chiedendo: "Nessuno sarebbe così pazzo e insensato da far esplodere un'atomica nello spazio, no?!". Sbagliato, perché gli Stati Uniti lo hanno fatto il 9 luglio 1962 con l'operazione Starfish Prime, quando un ordigno termonucleare esplose a circa 400 km al di sopra l'oceano Pacifico (meglio inviare orologi atomici).

La bomba era circa 500 volte più potente di quella sganciata su Hiroshima e, così come venne descritto dai funzionari dell'epoca, tinteggiò il cielo di rosso e creò un'aurora boreale nel cielo che fu vista dagli abitanti della Nuova Zelanda (qui sotto troverete un'immagine dell'evento). Nel frattempo, gli scienziati hanno esaminato le conseguenze di una guerra nucleare nel 2022. Spoiler: sono davvero nefaste.