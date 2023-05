Percuotere il petto a suon di pugni: perché i gorilla lo fanno?

Nell’immaginario collettivo, i gorilla sono percepiti come creature fiere ed imponenti. Tra le gestualità più note di questi animali, è ricorrente l’azione di percuotere a suon di pugni il proprio petto. Ma qual è il motivo di tale atteggiamento? Ce lo siamo chiesti tutti guardando King Kong.

Il gesto ha diverse funzioni, come manifestare la propria potenza e intimidire i rivali. Inoltre, il suddetto atto è anche segnale di appartenenza, per marcare la propria presenza all'interno del gruppo e allontanare eventuali intrusi.

Per giunta, la gola molto grande dei gorilla e i muscoli pettorali assai sviluppati generano un suono distintivo, fungendo da camera di risonanza.

L’origine di questo comportamento trova spiegazione in disparate teorie, ma la più comune è che sia nato dalla necessità di competere con altri esemplari maschi per l'accesso alle femmine e alla leadership del gruppo.

Come ogni stranezza che si rispetti, anche il battito tipico dei gorilla è stato oggetto di numerosi studi e ricerche, ma ancora oggi rimane un mistero per molti aspetti. Tuttavia, alcuni scienziati hanno intuito e poi dimostrato che si tratta di una forma di comunicazione modulata per tono e intensità, al fine di comunicare diversi messaggi, esattamente come gli umani.

In conclusione, nonostante rimanga ancora un arcano sotto diversi punti di vista, il battito del gorilla è una delle prove più evidenti della loro intelligenza e della loro capacità di comunicare.