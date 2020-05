Perdere peso grazie all'esercizio fisico? Importante la scelta del momento giusto

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Obesity suggerisce che per sfruttare al massimo il proprio allenamento si dovrebbe farlo ogni giorno alla stessa ora.

Utilizzando i risultati di un sondaggio sull'attività fisica di 375 persone che si allenano per perdere peso, i ricercatori dello studio del 2019 hanno identificato una forte relazione tra un livello di esercizio da moderato a vigoroso - condotto alla stessa ora del giorno - e la quantità di tempo trascorso a farlo. La metà dei volontari del sondaggio, inoltre, si allenavano la mattina.

Allenarsi alla stessa ora, in poche parole, aiuta a sviluppare una sorta di abitudine, evitando così di "saltare" l'allenamento per qualsiasi altro impegno. "Esercitarsi ripetutamente in presenza di segnali coerenti, ad esempio alla stessa ora del giorno o nella stessa posizione, può aiutare a stabilire delle relazioni nell'esercizio fisico", scrivono i ricercatori. "Sarà anche importante determinare se esiste un momento specifico della giornata che è più vantaggioso per gli individui che hanno livelli iniziali bassi di attività fisica per sviluppare un'abitudine", afferma il primo autore dello studio, Leah Schumacher.

Il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti suggerisce che due ore e mezza di attività fisica moderata ogni settimana è il minimo sforzo che dovremmo condurre per mantenerci in salute. In tutto il mondo, infatti, poco meno di un terzo delle donne e quasi un quarto di tutti gli uomini non svolgono alcun tipo di attività fisica.

Le ragioni sono senza dubbio complesse e sembrano essere collegate anche al tempo libero a disposizione.