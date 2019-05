Perdi al videogioco? Questo robot ti picchia nella vita vera

L'industria della realtà virtuale lavora giorno e notte per sfornare nuove esperienze appaganti, ma a qualcuno non basta. C'è chi si è chiesto cosa potrebbe rendere i giochi in realtà virtuale ancora più immersivi. La risposta? Un robot che ti mena ogni volta che sbagli, per un dolore tutto fuorché virtuale.

È la trovata di James Bruton, uno youtuber famoso per le sue creazioni. Questa volta Bruton per creare il suo nuovo robot ha collaborato con uno studente dell'University of Portsmouth. Il risultato è una macchina manesca, che ti prende a pugni come farebbe il cattivo di un videogioco.

Ci si mette il visore per la realtà virtuale in testa e si inizia l'avventura: il videogioco è sincronizzato con il robot, ci viene chiesto di affrontare un nemico armati di spada e scudo. Il problema è che ad ogni colpo inferto con successo dal nemico, ne corrisponde anche uno lanciato dal robot — che ha per cuore un Arduino Mega. I movimenti del giocatore e del robot sono catturati dalla tecnologia di tracking di Vive.

Il robot ha due guantoni da boxe, per rendere i suoi colpi meno brutali e, in qualche modo, sopportabili. Continuiamo comunque a domandarci se ce ne fosse realmente bisogno. Trovate il video di James Bruton in apertura.

Non è comunque il robot più assurdo di cui abbiamo parlato, ad esempio c'è pure SanTo, l'androide che legge la Bibbia e il vangelo.