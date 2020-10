Perdita d'aria sulla Stazione Spaziale Internazionale: a che punto sono gli astronauti?

Per la prima volta nel settembre del 2019 è stata rilevata una perdita all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Riparare la falla, però, non era una priorità per la NASA e Roscosmos, dato il ridotto numero di personale e gli alti tassi di attività presso il laboratorio orbitante.

Ad agosto, poiché il lavoro degli astronauti a bordo dell'ISS era diminuito, la NASA ha annunciato alcune misure che Roscosmos stava intraprendendo per rintracciare la posizione della perdita. Per farlo, gli uomini a bordo si sono "trasferiti momentaneamente" sul segmento russo e isolare i moduli della stazione.

In nessun momento, però, la fuga ha minacciato la stazione spaziale o gli astronauti. Il 15 ottobre i cosmonauti sono riusciti a trovare il buco e hanno tentato di ripararlo, secondo i rapporti del servizio di notizie di proprietà del governo russo. La perdita - definita un "graffio" dal cosmonauta russo Ivan Vagner - si trovava nel compartimento del modulo russo Zvezda.

Secondo la ITAR-TASS, l'agenzia di stampa ufficiale russa, l'equipaggio ha utilizzato una bustina di tè per rintracciare la posizione precisa della perdita, anche se non ha fornito ulteriori dettagli sul processo. Gli astronauti sono riusciti a riparare il graffio? Sì, ma il "cerotto" potrebbe non reggere; la perdita d'aria è rallentata, ma il modulo sta ancora perdendo lentamente pressione.

L'equipaggio ha suggerito di contattare i colleghi americani, Chris Cassidy e Kate Rubins, per cercare un altro modo per riparare la perdita. Per i futuri aggiornamenti, non resta che aspettare le dichiarazioni dei diretti interessati.