Perdita di ghiaccio in Antartide e Groenlandia aumentata di sei volte negli ultimi 30 anni

Secondo quanto dimostrato da un paio di studi pubblicati sull'illustrissima rivista Nature, l'Antartide e la Groenlandia stanno perdendo ghiaccio sei volte più velocemente rispetto agli anni '90. Il tasso di fusione senza precedenti ha contribuito di 1.78 centimetri all'innalzamento del livello del mare globale negli ultimi tre decenni.

Nonostante possano sembrare pochi 1.78 centimetri di innalzamento del livello del mare, questo mette il pianeta sulla buona strada per il peggior scenario di riscaldamento climatico previsto nell'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Lo scenario in questione, prevede un innalzamento totale del livello del mare di 60 centimetri entro il 2100 e metterebbe centinaia di milioni di persone che vivono nelle comunità costiere a rischio di inondazioni.

"Ogni centimetro di innalzamento del livello del mare porta a inondazioni costiere ed erosione costiera, sconvolgendo la vita delle persone in tutto il pianeta", ha dichiarato l'autore dello studio Andrew Shepherd, professore all'Università di Leeds. "Se l'Antartide e la Groenlandia continuano a seguire lo scenario di riscaldamento climatico peggiore, causeranno un ulteriore aumento del livello del mare di 17 centimetri entro la fine del secolo".

Per i nuovi studi, un team di 89 scienziati ha valutato i dati sulla perdita di ghiaccio di 11 satelliti che hanno monitorato l'Antartide e la Groenlandia dall'inizio degli anni '90. I dati hanno creato un quadro dettagliato della massa persa dai ghiacciai di ciascuna regione negli ultimi 30 anni e hanno mostrato la velocità con cui il ghiaccio rimanente scorre nel mare. Il team ha scoperto che la Groenlandia e l'Antartide hanno perso lo spaventoso numero di 7 trilioni di tonnellate di ghiaccio dal 1992 al 2017.

Quasi tutto il ghiaccio perso in Antartide e circa la metà del ghiaccio perso in Groenlandia è dovuto al riscaldamento delle acque oceaniche. Il resto della perdita di ghiaccio della Groenlandia è dovuta al riscaldamento dell'aria, che scioglie le calotte glaciali sulla loro superficie, affermano i ricercatori.

Certamente, non una buona notizia.