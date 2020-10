La perdita di ossigeno sulla Stazione Spaziale continua: non si trova ancora la causa

I funzionari della Stazione Spaziale Internazionale hanno notato per la prima volta un aumento della perdita del flusso d'aria lo scorso settembre. All'epoca la perdita non era grave, ma proprio quest'estate si è visto un aumento della perdita più alto del solito.

Così, proprio alla fine di agosto, i membri dell'equipaggio a bordo della stazione, l'astronauta della NASA Chris Cassidy e i cosmonauti Roscosmos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner si sono "rifugiati" all'interno di un modulo della stazione e hanno sigillato gli altri per condurre dei test su ciascuna sezione.

I dati non hanno però rivelato nulla. Rimangono solo due moduli che potrebbero perdere aria: quelli che l'equipaggio non ha testato perché gli astronauti erano al loro interno durante il monitoraggio del resto della stazione. Uno è il modulo di servizio Zvezda, mentre l'altro è il Poisk Mini-Research Module 2, che funge da aggancio per l'attracco di astronavi e un luogo in cui i membri dell'equipaggio si preparano per le passeggiate spaziali.

La NASA e Roscosmos stanno cercando di identificare una "finestra di opportunità" per testare i moduli rimanenti. "L'equipaggio non è in pericolo e la stazione spaziale dispone di ampi materiali di consumo a bordo per gestire e mantenere l'ambiente nominale", ha dichiarato a Business Insider un portavoce della NASA, Daniel Huot.

La NASA non considerava grave la perdita rilevata un anno fa e altre priorità, come le passeggiate nello spazio e gli scambi di equipaggio, hanno tenuto l'agenzia e l'equipaggio della ISS troppo occupati per raccogliere dati sufficienti sul problema. Adesso che il tasso di fuga è aumentato si è deciso di fare qualcosa al riguardo. Se la perdita diventasse ancora più grande, i serbatoi di rifornimento d'aria pressurizzati che la NASA invia durante le missioni di rifornimento potrebbero non essere sufficienti... ma siamo ancora molto lontani da ciò.

Recentemente gli astronauti dell'Agenzia spaziale americana hanno effettuato altri test che hanno inviato prontamente agli ingegneri sulla Terra. Staremo a vedere quello che scoprono gli esperti.