Perdita sulla Stazione Spaziale: NASA chiede aiuto a SpaceX per potenziale salvataggio

Come vi abbiamo riportato qualche settimana fa, sulla capsula russa Soyuz MS-22 è stata rilevata una preoccupante perdita di refrigerante. Nei giorni successivi, la situazione si è complicata e il ritorno a terra degli astronauti potrebbe essere a rischio. La NASA sta ora valutando diverse opzioni per una missione di salvataggio.

Si ritiene che il danno causato al veicolo spaziale attraccato alla ISS sia opera di un micrometeorite, anche se ciò non è ancora stato confermato. La perdita di refrigerante ha tuttavia sollevato delle preoccupazioni per il rientro degli astronauti russi, e i team di Roscomos e NASA sono al lavoro per trovare delle soluzioni.

L'agenzia spaziale Russa sta considerando un piano per il salvataggio, anticipando di un mese il lancio di una nuova capsula Soyuz, così che i cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin, insieme all'astronauta della NASA Frank Rubio, possano fare ritorno senza pericoli.

Dal canto suo, la NASA ha rivelato di aver contattato SpaceX per discutere i dettagli di un possibile ritorno dell'equipaggio a bordo di una navicella spaziale Crew Dragon.

"Come parte dell'analisi, NASA ha contattato SpaceX riguardo la possibilità del rientro dell'equipaggio a bordo di Dragon - se necessario in un'emergenza - anche se al momento l'elemento di interesse principale è comprendere le capacità della navicella Soyuz MS-22 in seguito alla perdita," è quanto possiamo leggere sul blog.

Qualunque sia la decisione che prenderanno - che avverrà nei prossimi giorni, entro la fine di Gennaio - ci auguriamo che tutti e tre gli astronauti facciano ritorno sani e salvi.