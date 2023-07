Si perdono nei boschi del Mugello: salvati dalla connettività satellitare di iPhone 14

Fa registrare anche in Italia il primo salvataggio la funzione “SOS Emergenze” con connettività satellitare di iPhone 14 che Apple ha lanciato nel nostro paese da poche settimane. La notizia, riportata da La Nazione, ha immediatamente fatto il giro del web ed è saltata anche alle orecchie della società di Cupertino.

Protagonisti due turisti che lo scorso 14 Luglio 2023 si sono persi nel bosco in una zona senza alcuna connessione telefonica. La spiacevole vicenda, che fortunatamente è culminata in un lieto fine, è avvenuta nei boschi vicino Londa, in Mugello. Il sistema SOS Emergenze di iPhone 14, che utilizza la connettività satellitare per inviare alle autorità le informazioni sulla posizione, ha permesso ai due di mettersi in contatto con il 112 ed i Vigili Del Fuoco che hanno provveduto a salvare i due turisti senza alcuna conseguenza.

“La Toscana ha confermato di essere sempre pronta ad accogliere ogni novità tecnologica che possa aumentare la sicurezza dei propri cittadini e dei visitatori” ha commentato il presidente Giani. “Mi auguro che presto “Sos emergenze” possa essere utilizzato su più larga scala: la sua utilità nelle situazioni di difficoltà o di pericolo che avvengano al di fuori della copertura dei cellulari e nelle zone montane, questo può accadere, è evidente”.

La connettività satellitare di iPhone 14 è disponibile su iPhone 14 ed iPhone 14 Pro, ed in Italia necessita di iOS 16.4 e versioni successive.