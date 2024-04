Si perdono in un'isola, creano una scritta 'HELP' gigante e si salvano

Era il 6 aprile quando il Centro di Soccorso Congiunto (JRSC) di Guam venne allertato dalla telefonata di un preoccupato nipote: tre uomini, suoi zii, risultavano dispersi. La loro avventura era iniziata con una gita di pesca la domenica di Pasqua, partendo dall'atollo di Polowat verso le acque attorno a Pikelot.

Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di pesca si trasformò presto in una drammatica lotta per la sopravvivenza, quando il loro natante subì gravi danni, rendendo inutilizzabile il motore. Fortunatamente, riuscirono a raggiungere l'isola, dove, come riportato dallo Smithsonian Magazine, trovarono rifugio nutrendosi di cocchi freschi e attingendo acqua da un piccolo pozzo naturale.

Nonostante le risorse disponibili, l'idea di rimanere su Pikelot non era nei loro piani: con foglie di palma, scrissero la parola “HELP” sulla spiaggia, un gesto disperato ma ingegnoso che si rivelò decisivo (forse con un Apple Watch potevano salvarsi prima).

Il segnale attirò l'attenzione di un aereo della Marina il 7 aprile, che notò l'inusuale scritta sulla sabbia. Questo fu l'elemento chiave che permise di coordinare una missione di soccorso non semplice, ostacolata da impegni operativi, disponibilità di mezzi e condizioni meteorologiche avverse.

La vasta area di ricerca iniziale copriva oltre 78.000 miglia quadrate nautiche, ma la visibilità del segnale di aiuto fu fondamentale per dirigere gli sforzi di soccorso direttamente verso di loro. Il 9 aprile, dopo aver lanciato pacchetti di sopravvivenza e stabilito una comunicazione radio, i tre uomini furono infine recuperati dall'USCGC Oliver Henry e riportati sani e salvi all'atollo di Polowat.

Questa non è la prima volta che marinai dispersi vengono ritrovati in circostanze simili, né sarà probabilmente l'ultima, ma ogni salvataggio rimane un testamento vivente dell'ingegnosità e della resilienza umana.

