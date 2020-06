Un perfetto esemplare di calamaro gigante di 4 metri trovato morto in una spiaggia

I calamari, per certi versi, sono dei veri e propri misteri dell'oceano. La loro fama è ben nota, ed esistono esemplari giganteschi. Ce ne sono tantissimi tipi: dai calamari colossali ai calamari vampiri che abitano le profondità oceaniche.

Recentemente una di queste creature della specie Architeuthis dux è stata trovata su una spiaggia sudafricana. Avvistamenti come questo sono rari e in genere si verificano solo una volta ogni pochi anni, secondo un esperto. La bestia è stata trovata da una donna e suo marito durante una passeggiata mattutina sulla Golden Mile Beach a Britannia Bay, il 7 giugno.

La causa di morte resta sconosciuta, ma la sera prima il mare della spiaggia è stato movimentato a causa - molto probabilmente - di una tempesta. I coniugi hanno cercato segni di lesioni sul calamaro, ma non è stato trovato nulla. Un team di scienziati ha raccolto i resti del calamaro e li stanno conservando in una struttura di congelamento fino a quando non potranno studiare correttamente il suo DNA.

La creatura era lunga 4 metri e pesava 330 chilogrammi; un esemplare piccolo, considerato che le femmine di questa specie possono raggiungere i 18 metri di lunghezza. Ci sono ancora molti misteri che circondano il calamaro, anche se negli ultimi anni la comprensione di questa specie si sta facendo sempre più ampia.