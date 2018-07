Perform fa incetta di talent per DAZN: Foroni, Diletta Leotta e Paolo Maldini

DAZN continua ad essere la piattaforma di streaming più attiva del nostro paese. Nel corso del fine settimana sono arrivate delle importanti novità da questo punto di vista, ma non riguardano direttamene i diritti tv, bensì i talent che andranno a comporre la squadra.

Perform infatti ha annunciato di aver messo sotto contratto Marco Foroni, che diventerà capo delle attività editoriali e creative di tutte le produzioni targate DAZN. Foroni proviene da Fox Sport, per cui è stato head prima della chiusura avvenuta ad inizio luglio a causa del mancato rinnovo dei diritti con Sky.

Ma non è tutto, perchè DAZN ha anche rivelato di avere tra le mani altri diritti sportivi, probabilmente legati al calcio, e dal momento che proprio di recente è stato chiuso Fox Sport, l'ultimo tassello mancante per la composizione di tutti i palinsesti è rappresentato dalla Liga Spagnola. Che sia questo l'ultimo grande annuncio dopo la Serie B e le tre partite settimanali della Serie A?

Proprio a proposito di Serie B, come ampiamente preventivato da molti utenti sui social network e forum, sarà Diletta Leotta, ancora una volta, la padrona di casa del programma che accompagnerà tutte le partite. La giornalista, che negli ultimi anni ha assunto una popolarità incredibile sui social network, è infatti stata messa sotto contratto da Perform, insieme a Paolo Maldini per cui, però, non sembra essere previsto alcun ruolo attivo.