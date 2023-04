I nuovi pericoli dell'IA: questo tool 'cracca' il 51% delle password in un'ora

Sono ormai in molti a chiedere lo stop a ChatGPT e all'IA in generale, spiegando che quest'ultima potrebbe generare enormi problemi per gli esseri umani. Uno di questi sembra essere quello della sicurezza delle password: nelle scorse ore, infatti, è emerso un tool che usa l'IA per compromettere ogni password online in tempi record.

Il tool, chiamato PassGAN, sarebbe in grado di "craccare" il 51% delle password in un minuto o meno. Un altro 20% di tutte le password cederebbe in meno di 24 ore, portando il totale al 71%. Il 29% rimanente, invece, sembra resistere a PassGAN per più di un giorno prima di essere compromesso. Stando a quanto riporta 9to5Mac, il segreto della rapidità di PassGAN sarebbe proprio l'uso dell'IA.

Il tool è stato sviluppato da Home Security Heroes, e per ora è solo un proof-of-concept, nel senso che PassGAN non è disponibile in rete ed è stato utilizzato solo per mostrare come l'IA possa avere degli effetti nefasti nel campo della sicurezza online. PassGAN è stato testato su ben 15 milioni di password con dei risultati che hanno dell'incredibile, i quali dimostrano che il 71% delle password "cede" in meno di 24 ore, mentre l'81% in meno di un mese. Sarebbero dunque pochissime le password "al sicuro" dall'IA.

La differenza apportata dall'IA nel cracking delle password, secondo i ricercatori, dipende dalla rapidità con cui essa riesce a effettuare ricerche nei database di "leak" delle credenziali online, e soprattutto dal fatto che essa può "imparare autonomamente la distribuzione delle password reali da leak veritieri di password online".

Ciò però non significa che tutti i possibili utilizzi in campo di cybersecurity dell'IA siano nefasti. Al contrario, lo scorso mese Microsoft ha lanciato la suite Security Copilot, che dovrebbe aiutare i ricercatori in campo informatico a proteggere gli utenti contro l'uso malevolo delle più moderne tecnologie, IA compresa.