Le pericolose formiche di fuoco sono arrivate in Italia, ecco cosa fare

Una creatura tanto piccola quanto letale, capace di invadere territori in un batter d'occhio e di infliggere danni ambientali per miliardi di euro. No, non stiamo parlando di un nuovo tipo di arma, ma di una specie di formica: la formica rossa. Originarie del Sud America, questi insetti sono stati avvistate per la prima volta in Sicilia.

Gli esperti temono possano conquistare l'intero continente se non fermate in tempo. Questi insetti, noti per il loro morso doloroso e velenoso, viaggiano in colonie che possono contare fino a mezzo milione di individui, rendendo facile per loro attaccare e sopraffare prede molto più grandi di loro.

Non solo, ma distruggono anche piante e animali, cancellando la biodiversità e causando danni ambientali incalcolabili. In Australia, ad esempio, sono sull'orlo di superare il danno ambientale causato da gatti randagi, cani selvatici, volpi, cammelli, conigli e rospi canna messi insieme. Ma come sono arrivate queste formiche in Europa? Gli scienziati sospettano che la globalizzazione del commercio abbia giocato un ruolo chiave.

Prodotti come erbe, piante da vivaio, fieno o alveari possono facilmente trasportare queste formiche da un continente all'altro. Una volta sbarcate, possono diffondersi rapidamente, volando con le correnti d'aria o addirittura costruendo zattere con i loro corpi per galleggiare su fiumi o acque alluvionali.

Gli esperti stanno ora cercando di eradicare il maggior numero possibile di nidi di formiche rosse fuoco in Sicilia. Il futuro è incerto, e la posta in gioco è alta: circa il 7% del continente europeo ha un clima adatto per queste formiche invasive, comprese città come Londra, Amsterdam e Roma, la minaccia di una diffusione rapida è più reale che mai.

La cosa da fare più facile in caso di osservazione di queste formiche è semplice: scaricare un'App per segnalarle agli enti di competenza, che prenderanno in carico la vostra richiesta.