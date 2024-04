Uno dei più pericolosi assassini della storia americana da giovane salvò una ragazza

I serial killer affascinano l'opinione pubblica da quando la stampa inglese cominciò a dedicare i propri servizi ai crimini di Jack lo squartatore ( il cui volto risulta ancora sconosciuto), ma nessun altro paese è risultato più sensibile a questo argomento degli Stati Uniti.

Negli USA le vicende dei serial killer sono narrate praticamente dovunque, non solo sui libri e sulla carta stampata, ma anche sulle radio, sui cartoni del latte e dei cereali o all'interno degli show televisivi, risultando tra gli argomenti più gettonati in assoluto.

Poche vicende sono riuscite per a sollevare il disgusto e l'interesse del pubblico americano al livello del caso di Ted Bundy, un assassino spregiudicato che per decenni ha alimentato le fantasie morbose di milioni di attenti ascoltatori.

Ted Bunty è noto per essere uno dei criminali più temibili della storia dell'uomo. Apparentemente calmo, elegante ed estremamente forbito, durante la sua lunga storia criminale ha ucciso e violentato decine di ragazze e di minorenni, violandone il corpo in più modi anche dopo che erano morte.

Le sue vittime accertate al momento sono una ventina, ma secondo lo stesso Bunty e gli analisti che hanno studiato il suo caso probabilmente potrebbero essere state molte di più, con alcune stime che raggiungono anche il centinaio di morti. Molte delle uccisioni, infatti, che avvenivano nei pressi dei campus universitari, riguardavano giovani che si trovavano lontano da casa e quindi difficilmente reperibili, negli anni Settanta.

Bunty aveva un modus operandi molto particolare. Seduceva le sue vittime e qualora fossero minorenni cercava di instaurare un rapporto di fiducia, che spingeva le giovani a credere che fosse un buon samaritano. Spesso fingeva anche di essere disabile o impossibilitato a muoversi, per poi aggredire le sue vittime e stordirle nei luoghi più appartati, dove le violentava per giorni, prima del decesso.

Riuscì a sfuggire alla giustizia, scappando dal carcere due volte, e divenne celebre negli USA poiché si definì in tribunale "il più insensibile figlio di p****** che l'America avesse mai visto". Sadico, spregiudicato, con profondi turbi psichici, dopo essere stato catturato a seguito di diverse infrazioni stradali, fu alla fine condannato a morire sulla sedia elettrica, il 24 gennaio 1989.

Per quanto fosse stato definito il male assoluto dai suoi stessi giudici, durante il suo processo - come viene descritto all'interno della sua biografia - si scoprì tuttavia che nel 1970, quando aveva 24 ani, si rese protagonista anche di un miracoloso salvataggio, a beneficio di una ragazza che stava per morire affogata nel Green Lake di Seattle.

Il nome della ragazza è sempre stato tenuto top secret e di lei non si conosce neppure l'età, eppure è molto probabile che fosse una parente di un suo amico e che all'epoca del fatto fosse ancora minorenne.

La giovane stava passeggiando nei pressi del lago, quando scivolò e si trovò improvvisamente in acqua, senza saper nuotare. Casualmente, dopo qualche minuto, di lì passò Bundy (forse in compagnia di altri amici), che riconoscendola si gettò in acqua, le praticò la respirazione bocca e bocca e la salvò.

Questa non fu l'unica volta in cui Bundy fece del bene. Durante l'epoca del collage è accertato che frequentasse un gruppo di giovani che dava aiuto alle persone disabili del vicinato e che aiutasse i poveri a trovare da mangiare, durante l'inverno.

Non si sa cosa indusse la sua personalità a divenire estremamente violenta, ma secondo alcuni esperti sembra che fu proprio durante il periodo del collage che Bundy sviluppò l'idea di fingersi malato, per aggredire le sue vittime. Molte delle persone che furono aiutate da lui, nel corso degli anni, si dichiararono poi molto sorprese nel sapere che fosse divenuto uno dei serial killer peggiori d'America, capace d'ispirare Thomas Harris per la realizzazione del suo "Buffalo Bill", l'antagonista principale de "Il silenzio degli innocenti".

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su