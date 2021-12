I pericolosissimi rospi delle canne hanno invaso Taiwan: ricercatori in allerta

Delle creature non native di Taiwan, ovvero dei rospi delle canne (Rhinella marina), stanno invadendo il paese e i conservazionisti stanno cercando di tutto per limitare l'invasione. Questi rospi, infatti, potrebbero fare ingenti danni all'ecosistema.

I ricercatori hanno appreso dell'invasione dopo che un contadino, in una piccola città nella catena montuosa centrale di Taiwan, ha condiviso le foto di un rospo della canna online. Alla visione della foto, i ricercatori della Taiwan Amphibian Conservation Society si sono immediatamente diretti alla fattoria per un sopralluogo.

"Ricercarli rapidamente e in modo massiccio è cruciale quando i rospi della canna vengono scoperti per la prima volta", ha dichiarato all'AFP Lin Chun-fu, scienziato dell'Endemic Species Research Institute di Taiwan. Queste creature sono un grande problema perché si riproducono rapidamente e "non hanno nemici naturali a Taiwan".

Subito dopo esseri arrivati alla fattoria, i ricercatori hanno avvistato 27 rospi nelle vicinanze, e hanno trovato più di 200 rospi nell'area circostante la città. I rospi sono originari solo di 14 paesi, ma ora si trovano in più di 40 paesi e all'interno della lista delle 100 peggiori specie invasive supervisionate dall'Invasive Species Specialist Group.

Le femmine della specie possono deporre fino a 30.000 uova alla volta e accoppiarsi tutto l'anno. Ciò significa che i rospi possono conquistare rapidamente l'ecosistema che invadono. Come sono arrivate queste creature qui? A causa del mercato nero di animali domestici. I rospi delle canne sono un animale domestico popolare a Taiwan e sono utilizzati anche nella medicina popolare.

I ricercatori pensano che l'invasione sia iniziata mesi fa ed è passata inosservata fino ad ora. La speranza degli esperti è che siano riusciti a impedire l'invasione ma, come abbiamo visto anche nel caso dei calabroni giganti asiatici, non è facile.