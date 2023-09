Dopo quanto tempo è pericoloso stare a testa in giù? Attenzione a farlo

Il corpo umano non è progettato per stare al contrario. Prendiamo ad esempio il tragico caso di John Jones, un uomo dello Utah che è morto dopo essere rimasto bloccato a testa in giù per 28 ore nella Nutty Putty Cave. Ma cosa succede esattamente al nostro corpo in una situazione del genere?

Innanzitutto i polmoni, organi abbastanza delicati, si trovano in una posizione compromessa. Normalmente situati sopra organi più pesanti come il fegato e gli intestini, le nostre sacche per l'aria iniziano a soffrire quando questi organi gravano su di loro, rendendo difficile l'assorbimento di ossigeno.

Ma non è solo una questione di polmoni; anche il sistema circolatorio è messo a dura prova. Il nostro corpo è ben adattato a far circolare il sangue quando siamo in piedi, ma non è altrettanto efficace nel prevenire l'accumulo di sangue nel cervello, una condizione che può portare a emorragie cerebrali e altri problemi gravi.

Infine, il cuore stesso inizia a faticare per far circolare il sangue all'interno del corpo. Quando siamo capovolti, il muscolo cardiaco rallenta e inizia a ricevere più sangue di quanto possa gestire, compromettendo la sua capacità di mantenere una pressione sanguigna adeguata e, alla fine, di sostenere le funzioni vitali del corpo.

Insomma, un po' come quando parliamo degli astronauti - a proposito, ecco come si cura un coagulo di sangue nello spazio - gli esseri umani sono progettati per stare sulla Terra... e in posizione verticale.