Quelle perline che si trovano nella sabbia potrebbero sparire presto

Se avete fatto una passeggiata sulla spiaggia vi sarà sicuramente capitato di vedere dei piccoli frammenti colorati e lucidi tra i granelli di sabbia. Si tratta del vetro marino e, secondo alcuni esperti, potrebbe sparire dalle nostre coste nei prossimi anni a causa del massiccio uso di plastica.

Prima dell’avvento delle plastiche monouso, infatti, la maggior parte dei recipienti era fatta in vetro. Quando una bottiglia o un piatto di vetro si rompeva, finiva in discarica invece di essere riciclato. I rifiuti di vetro spesso finivano quindi nei corsi d’acqua e arrivavano in mare, depositandosi sul fondo.

L'azione delle onde fa sì che i frammenti di vetro scivolino e rotolino lungo il fondale sabbioso. È questo movimento che arrotonda gli spigoli del vetro e lo trasforma in quella specie di perline che poi si riversano in grande quantità sulle spiagge.

I gioielli e le collezioni di vetro marino popolano le fiere dell'artigianato e, negli USA, alimentano un'industria multimilionaria. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che, con l'esplosione della plastica monouso come alternativa alle bottiglie di vetro, il vetro marino potrebbe presto cominciare a scarseggiare.

Oggi, molto vetro viene riciclato anche più volte quindi, anche se abbandonassimo la plastica monouso, i rifiuti di vetro che raggiungeranno il mare sarebbero molti di meno. Insomma, il vetro marino sembra destinato a sparire.