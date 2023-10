Perseverance ha avvistato un imponente 'diavolo di sabbia' su Marte

Nonostante i fenomeni metereologici sul Pianeta Rosso siano piuttosto rari, anche lì, come sulla Terra, è possibile imbattersi occasionalmente nei cosiddetti 'diavoli di sabbia', delle piccole trombe d'aria che sollevano la polvere. Recentemente, il rover Perseverance ne ha avvistato uno decisamente insolito.

Non è la prima volta che riusciamo ad osservare un fenomeno di questo tipo su Marte, ma in questo caso la spiccata altezza dell'evento lo ha reso degno di nota.

I diavoli di sabbia sono probabilmente i maggiori responsabili dello spostamento e ridistribuzione della polvere marziana. La loro origine è del tutto simile a ciò che avviene sulla Terra; quando la luce solare scalda il suolo, l'aria vicina comincia a salire e l'aria fredda si precipita verso il basso per riempire il vuoto. Nelle giuste condizioni, questo può portare alla formazione di un vortice d'aria.

Questi fenomeni sono rari ma forse non quanto ci aspetteremmo su Marte. Dopo aver persino sentito il suono di un diavolo di sabbia per la prima volta, c'è chi ipotizza che potrebbero formarsi anche su Titano, la luna di Saturno.

Purtroppo la loro durata è quasi sempre molto breve ed è impossibile per il rover avvicinarsi in tempo dopo averli avvistati in lontananza. Nonostante le apparenti dimensioni in queste immagini, il diavolo di sabbia in questione era largo circa 60 metri, muovendosi attraverso il paesaggio a 19 chilometri orari.

La parte superiore del vortice non è stata catturata, ma secondo gli addetti della NASA avrebbe raggiunto un'altezza di ben 2 chilometri; una dimensione impossibile da raggiungere sulla Terra.