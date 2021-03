Perseverance fa il suo primo giro su Marte: la foto dei solchi delle ruote

Dopo essere atterrato su Marte a Febbraio, la NASA ha finalmente annunciato che il rover Perseverance ha effettuato il suo primo giro di prova sul Pianeta Rosso, esattamente il 5 Marzo. In totale, il veicolo spaziale si è mosso per 6,5 metri sul terreno marziano in un viaggio che è durato circa 33 minuti.

"Il nostro primo viaggio è andato incredibilmente bene", ha affermato Anais Zarifian della NASA, ingegnere per la mobilità di Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California. Il rover - aggiunge l'esperta - "funziona magnificamente, eravamo così emozionati". La velocità con cui si è mosso è stata di 0,016 chilometri all'ora.

La preparazione per il piccolo, primo, viaggio è stata studiata nel minimo dettaglio. I membri del team della missione hanno fatto girare le ruote al rover in posizione, assicurandosi che mostrassero l'intera gamma di movimento e fossero pronti per la prova. In calce alla notizia, inoltre, potrete anche osservare le orme delle ruote lasciate dal veicolo spaziale.

Prima di questo breve ma emozionante viaggio, gli esperti hanno effettuato altre manovre: in primis l'allungamento del braccio del rover, una risorsa fondamentale per il campionamento e l'osservazione scientifica, il dispiegamento dei sensori del vento - strumenti che servono per monitorare la temperatura dell'aria, l'umidità, le radiazioni, la polvere e il vento - e, infine, il check-in degli strumenti.

Insomma, questo è solo l'inizio di un lungo ed epico viaggio nelle lande del Pianeta Rosso.