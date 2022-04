Perseverance e Ingenuity immortalati in un'unica foto dalla NASA: eccoli su Marte!

Dopo avere ammirato la fotografia del rover Perseverance da parte dell’orbiter cinese Tainwen 1, grazie alla telecamera HiRISE dell'MRO abbiamo la possibilità di osservare una immagine che ritrae sia Perseverance che Ingenuity: sono molto distanti anche per le telecamere, ma si vedono comunque!

Come ben sappiamo, grazie allo strumento HiRISE o High-Resolution Imaging Science Experiment presente sull’MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) i ricercatori possono ammirare Marte nel dettaglio evidenziando forme geologiche e controllando anche lander e orbiter presenti sulla superficie del pianeta rosso. Tra le tante attività, gli scienziati fotografano ogni giorno una immagine riconosciuta poi come HiPOD o HiRISE Picture of the Day.

L’ultima di queste ha messo in evidenza il minuscolo elicottero Ingenuity vicino al rover Perseverance nel cratere Jezero: nel quadrato giallo più grande che vedete al centro dell’immagine in copertina e in calce alla notizia è ben visibile il rover, mentre Ingenuity si trova 200 metri più a ovest ed è meno visibile.

Per ora la loro missione è una sola: farsi strada attraverso Jezero dopo avere raccolto campioni e registrazioni di suoni in loco. Quello effettuato tramite HiRISE è solo un controllo rapido della loro posizione e attività, ma anche un piccolo ricordo a noi tutti del fatto che, seppur indirettamente, siamo su Marte.

Nel mentre, a fine marzo 2022 Ingenuity ha completato con successo il suo 22esimo volo.