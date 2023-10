Perseverance su Marte ha appena battuto un nuovo record di velocità

Da quando è atterrato con successo su Marte nel febbraio 2021, il rover Perseverance ha raggiunto diversi traguardi notevoli, tra cui la produzione di ossigeno sufficiente per mantenere in vita un piccolo cane per ben 10 ore sul Pianeta Rosso.

Non è tutto: secondo un recente studio sul software di navigazione automatica del rover, il robottino ha superato in velocità tutti i suoi predecessori. Ha navigato attraverso un terreno roccioso chiamato "Snowdrift Peak" - dove aveva trovato una "pietra domestica" - a velocità davvero impressionanti.

Tyler Del Sesto, vice responsabile della pianificazione del rover Perseverance presso il JPL in California, ha dichiarato che il veicolo ha attraversato questa zona in soli sei giorni marziani, probabilmente dodici giorni in meno rispetto a quanto avrebbe impiegato il rover Curiosity. Superare un campo di massi, largo oltre 518 metri, infatti, non è stata una passeggiata!

Mentre la NASA stabilisce i punti di rotta generali per il mezzo, è stato Perseverance stesso a navigare tra i sassi, utilizzando le sue telecamere di bordo e il software AutoNav. Questa delega di navigazione ha accelerato il processo, proprio come accadde quando Curiosity ricevette un aggiornamento software nel 2012.

Perseverance è arrivato sul pianeta con questo software, oltre a telecamere e potenza di elaborazione sufficienti per aiutarlo a navigare il terreno in tempo reale. Nonostante questo vantaggio rispetto ai precedenti robot marziani, il robot ha dovuto affrontare una grande sfida nel trovare la sua strada attraverso il campo di massi, stabilendo un record di distanza di 347,7 metri in un solo giorno.