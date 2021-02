Perseverance è su Marte! Ecco la prima foto che testimonia l'atterraggio perfetto

Dopo 7 mesi di viaggio e oltre 450 milioni di chilometri percorsi, la sonda con a bordo Perseverance ha completato la sua corsa: è arrivata con successo sul suolo di Marte, potendo dare il via alla vera missione scientifica per cui è stata ideata.

La live della NASA è ancora in corso ma la notizia è resa ufficiale grazie ai dati che vengono costantemente condivisi dal centro di controllo NASA: Perseverance ce l'ha fatta, portando a conclusione senza problemi i terribili 7 minuti di terrore di cui vi abbiamo raccontato.

La sonda è partita il 30 luglio 2020 da Cape Canaveral, a bordo di un razzo Atlas V. Spesso il rover è stato considerato come il figlio di "Curiosity", un altro veicolo storico ancora in funzione sulla superficie di Marte, ma in realtà è incredibilmente più evoluto e lo stacco tecnologico è molto netto.

Qui trovate il nostro speciale approfondimento su Perseverance. Ora che il viaggio si è concluso inizia la fase più importante della sua vita, ovvero la ricerca di tracce di vita passata sul Pianeta rosso. Per fare questo è dotata di eccezionali strumenti capaci di scandagliare il terreno, il sottosuolo e persino l'aria di Marte. Verranno anche prelevati dei campioni che poi, nei prossimi decenni, ritorneranno sulla Terra per analisi approfondite.

Il costo dell'intera missione, grazie al fatto di aver poggiato molto della progettazione sui vecchi prototipi di Curiosity, è piuttosto contenuto: circa 2.8 miliardi di dollari (il suo predecessore del 2011 ne è costato 3.2). Vi sembrano molti? In realtà dovreste considerare che durante il suo periodo di sviluppo - intercorso tra il 2013 e il 2020 - il rover ha rappresentato solo lo 0,0075% di tutte le spese del governo degli Stati Uniti (giusto a scopo informativo: la stessa somma viene spesa in sole 33 ore dal Dipartimento della Difesa degli USA, oppure è l'equivalente che il colosso Google guadagna in circa sei giorni).

Nelle prossime ore non mancheranno ulteriori dichiarazioni da parte dell'agenzia spaziale statunitense, ma intanto godiamoci la primissima foto che Perseverance ha condiviso con il mondo intero dalla superficie di Marte!