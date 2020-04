Perseverance sempre più vicino a Marte: ha superato un nuovo test cruciale

Mancano 13 settimane dal grande lancio del veicolo spaziale della NASA, il rover Perseverance. Nonostante la pandemia, infatti, i preparativi finali del veicolo spaziale continuano al Kennedy Space Center in Florida. L'8 aprile, il team delle operazioni ha completato un test delle proprietà di massa cruciale del rover.

Queste misurazioni sono importantissime poiché essenziali per effettuare un atterraggio sicuro su Marte, visto che aiutano a garantire che l'astronave viaggi in modo accurato durante il suo viaggio, dal lancio all'ingresso fino alla discesa e all'atterraggio. La fase di test dura la bellezza di tre giorni, ed è iniziata il 6 aprile.

Una volta posizionato il rover su un dispositivo apposito, è stato fatto ruotare lentamente attorno al suo asse x, una linea immaginaria che si estende attraverso la sua lunghezza, per determinare il suo centro di gravità, ovvero quel punto in cui il peso è uniformemente disperso su tutti i lati. Per ridurre al minimo l'attrito che potrebbe influire sull'accuratezza dei risultati, la superficie del tavolo si trova su un cuscinetto sferico che levita essenzialmente su un sottile strato di azoto.

Per determinare il baricentro rispetto all'asse z del rover, la squadra ha invece lentamente ruotato il veicolo avanti e indietro, calcolando lo squilibrio nella sua distribuzione di massa. Il metodo è molto simile a quando un meccanico posiziona piccoli pesi sul cerchione di uno pneumatico per auto per bilanciarlo. Dall'analisi dei dati, il team di Perseverance ha aggiunto ben 6.27 chilogrammi al telaio del mezzo spaziale.

Cosa farà il robot una volta arrivato su Marte? Cercherà segni della vita microbica passata, caratterizzerà il clima e la geologia del pianeta, raccoglierà campioni per il futuro ritorno sulla Terra e aprirà la strada all'esplorazione umana del Pianeta Rosso. Manca davvero poco prima del lancio, speriamo vada tutto bene.