Perseverance non si ferma più: raccolto già il secondo campione dalla superficie di Marte

È bastato un giusto innesco e una piccola dose di fiducia in più per far ingranare la marcia al fantastico rover Perseverance, che in poco meno di una settimana ha già raccolto ben due campioni di suolo marziano, e questa foto del doppio "sito di scavo" ne è la prova.

La missione di raccolta campioni dalla superficie di Marte è di vitale importanza per gli ingegneri e scienziati NASA ed ESA, in quanto è solo il primo tassello del progetto più vasto e complesso che prende il nome di Mars Sample Return. Le due agenzie spaziali, unendo i loro sforzi, tenteranno di riportare tali campioni sulla Terra grazie ad una serie di missioni all'avanguardia che verranno lanciate entro la fine di questa decade.

Il rover Perseverance è come se fosse il tassello primario su cui si basa tutto il progetto, e raccogliere i campioni è la mansione più delicata che deve compiere durante la sua attività marziana. Dopo un inizio non proprio entusiasmante - in cui il rover ha fallito la raccolta dei campioni (e qui scoprite cosa è successo) - Perseverance non si è dato per vinto, facendo un secondo tentativo.

E così, come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, c'è stata la prima trapanazione e la prima raccolta di successo del rover, che ha stipato con successo nel suo ventre una provetta speciale che custodirà il prezioso campione di roccia marziana fino a quando sarà necessario.

Nelle scorse ore è arrivata un'altra bella notizia: Perseverance ha seguito un ulteriore scavo e ha stipato con successo il suo secondo campione. Questa volta la raccolta è stata molto più veloce, in quanto il team del JPL che gestisce il robot aveva molta più fiducia nelle possibilità del rover, e anche perché conosceva bene la porosità e densità della roccia "Rochelle". Non sono passate un paio d'ore ed online sono apparse le foto che comprovano tale successo.

La NASA ha fatto sapere che il 10 settembre terrà una conferenza telematica sui suoi canali ufficiali (orario ancora da confermare), in cui mostrerà e spiegherà più nel dettaglio i recenti successi di Perseverance. Se dovessero essere rilasciati interessanti informazioni noi non mancheremo certo di riportarvele.