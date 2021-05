Perseverance ha osservato delle rocce 'misteriose' su Marte? Ecco cosa potrebbero essere

Dopo aver dato precedenza al drone Ingenuity e alle sue prime esperienze di volo, ora i team della NASA e del JPL si concentreranno anche su Perseverance, il fiore all'occhiello della missione Mars 2020. Proprio di recente, il rover ha osservato delle rocce piuttosto interessanti sul suolo marziano.

Il compito principale di Perseverance è quello di setacciare Marte - e in particolare la sua superficie - al fine di scoprire tracce di vita passata o presente sul pianeta rosso. Fin ad ora la ricerca del rover non era ancora entrata in azione ma adesso, anche grazie al fatto che Ingenuity è entrato nella sua fase operativa, le cose stanno per cambiare.

Proprio un paio di giorni fa, più precisamente il 10 maggio 2021, Perseverance ha mosso il suo braccio robotico e ha scattato diverse foto nelle immediate vicinanze, soffermandosi su alcune rocce che potrebbero proprio essere il target ideale di tutta la ricerca della missione Mars 2020.

Grazie alla telecamera WATSON montata all'estremità del braccio è stato possibile eseguire una serie di zoom e di messe a fuoco di incredibile portata: a questo link potete osservare la gif ufficiale della NASA che mostra quanto Perseverance sia in grado di "zoomare".

Ma ingrandire e guardare da vicino le pietre marziane non è sufficiente per carpirne i segreti, e per fortuna Perseverance ha degli strumenti scientifici opportunamente studiati che gli permettono di rilevarne la composizione chimica: il laser SuperCam bombarda le rocce nelle vicinanze, frammentando e analizzando le microscopiche particelle che vengono liberate, mentre diversi spettrometri ne analizzano la firma molecolare.

La domanda principale a cui gli scienziati cercano risposte è se queste rocce, che pavimentano la maggior parte del Cratere Jezero, sono di natura sedimentaria (cioè originatesi da un trasporto fluviale) o vulcanica. Ognuna potrebbe raccontare una storia unica, e Perseverance è finito nel posto più utile di tutto il pianeta rosso (del resto, è stata una scelta voluta!) per scoprirlo.

Tuttavia, l'analisi del suolo marziano e delle rocce non sarà esente da problemi: il rover in questi mesi di attività dovrà fare molta attenzione a riconoscere i granelli di sabbia portati dal vento da quelli che vuole effettivamente analizzare. Per evitare questi inconvenienti, Perseverance dovrà guardare all'interno delle rocce, e l'unico modo che ha di farlo è spaccarle e carpirne i segreti.

Come Curiosity, il rover di Mars 2020 è fornito di un braccio robotico multitasking, che include anche una testa perforatrice, con diverse punte per trapanare. Prepariamoci ad eccezionali avventure grazie ad uno dei rover più stupefacenti della storia!