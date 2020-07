Perseverance porterà su Marte alcuni nomi degli utenti di Everyeye!

Ormai il lancio del rover Perseverance su Marte è dietro l'angolo. Si contano infatti le ultime ore prima dell'avvio della storica missione. Oggi 29 luglio 2020 è la "vigilia" e, dopo aver pubblicato vari approfondimenti legati all'evento, dedichiamo la giornata odierna a un reminder, un promemoria. Infatti, dovete sapere che a bordo di Perseverance ci sono anche alcuni nomi degli utenti di Everyeye.

Più precisamente, a maggio 2019 avevamo parlato su queste pagine della possibilità di ottenere un "biglietto" per Marte, proprio come quello che potete vedere in calce alla notizia. Ricordiamo, dunque, a coloro che si sono iscritti all'epoca, che la missione in cui verranno portati su Marte i nomi è proprio quella legata a Perseverance (al momento dell'iscrizione, si faceva genericamente riferimento a "Mars 2020", dato che le votazioni per il nome del rover sono state aperte solamente a gennaio 2020).

Come recuperare il proprio biglietto per Marte

Lo sappiamo: è passato ormai più di un anno da quando vi abbiamo raccontato di questa possibilità. Per questo motivo, alcuni di voi si saranno probabilmente scordati della propria partecipazione. Non preoccupatevi: vi spieghiamo subito come recuperare il biglietto (chiaramente è necessario essersi iscritti a maggio 2019).

Collegatevi al sito ufficiale della NASA; Premete sul pulsante "Find your boarding pass"; Inserite nome e cognome, selezionate Italy come nazione e digitate il codice postale; Fate clic sul tasto "Find my boarding pass" e accederete alla pagina in cui sono presenti tutti i vostri biglietti; Per scaricare il biglietto, vi basta premere sul nome del biglietto e fare clic sulla voce "Download". Non manca anche la possibilità di condividerlo sui social.

Perfetto, ora sapete come trovare il "biglietto smarrito".

Perseverance, dove si trovano i nomi degli utenti di Everyeye

Come spiegato dalla NASA sul suo blog ufficiale, i nomi degli utenti sono stati stampati su tre chip, ovvero quelli che potete vedere in alto a sinistra in questa immagine ufficiale. Questi chip hanno più o meno la dimensione di un'unghia e i nomi sono stati stampati tramite un fascio di elettroni. I chip sono stati poi "installati" sul rover Perseverance. Se tutto andrà come previsto, quest'ultimo dovrebbe atterrare sul Pianeta Rosso nei primi mesi del 2021, più precisamente nella zona del cratere Jezero. Le prime stime parlando di una possibile finestra di atterraggio a partire dal 18 febbraio 2021.

La "classifica" dei Paesi: siamo primi in Europa

Immaginiamo che alcuni di voi si stiano chiedendo quanti nomi verranno inviati su Marte tramite Perseverance e quali sono stati i Paesi con più partecipanti. Ebbene, il totale di nomi che il rover della NASA farà "atterrare" sul Pianeta Rosso è pari a 10.932.295 (quasi 11 milioni). Riportiamo di seguito anche la "classifica" dei primi 15 Paesi per partecipanti.

Turchia: 2.528.844 partecipanti; India: 1.778.277 partecipanti; Stati Uniti d'America: 1.733.559 partecipanti; Cina: 292.071 partecipanti; Iran: 287.512 partecipanti; Regno Unito: 284.350 partecipanti; Indonesia: 237.616 partecipanti; Corea del Sud: 203.814 partecipanti; Messico: 199.341 partecipanti; Israele: 198.876 partecipanti; Italia: 186.130 partecipanti; Brasile: 180.844 partecipanti; Egitto: 175.578 partecipanti; Russia: 150.692 partecipanti; Canada: 143.032 partecipanti.

Insomma, considerando che il Regno Unito è appena uscito dall'Unione Europea e che la Turchia è nella fase di negoziati dal 2005, siamo primi in Europa. Dopo di noi ci sono Spagna (16esimo posto, 133.030 partecipanti) e Germania (18esimo posto, 113.630 partecipanti). Molto interessante notare che abbiamo "superato" Paesi con più abitanti dell'Italia (60,36 milioni al 2019). Basti pensare alla succitata Germania (83,02 milioni al 2019).

Ci sono già alcuni nomi di utenti di Everyeye su Marte

Per chi non lo sapesse, dal 2018 su Marte ci sono già alcuni nomi di utenti di Everyeye. Infatti, la NASA aveva dato una possibilità simile con il lander InSight. In quel caso, il numero di nomi portato su Marte era pari a circa 2,4 milioni (di cui 75.093 provenienti dall'Italia). Questi nomi si trovano su alcuni chip posizionati sul succitato lander. Per coloro che ci seguono da molto tempo: potete trovare anche quel biglietto tramite la procedura illustrata in precedenza.

Come seguire la diretta del lancio di Perseverance

Per concludere, vi ricordiamo che il lancio di Perseverance avverrà il 30 luglio 2020. Abbiamo già spiegato un po' tutto quello che c'è da sapere in questa notizia, in cui potete anche trovare la diretta streaming. Quest'ultima partirà alle ore 13:00 italiane. In ogni caso, non preoccupatevi: sicuramente ci sarà modo di parlare dell'evento su queste pagine nella giornata di domani.